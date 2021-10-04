Пьяная драка закончилась поножовщиной и смертью человека. Как сообщила прокуратура области, Фрунзенский райсуд Владимира вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в

Пьяная драка закончилась поножовщиной и смертью человека. Как сообщила прокуратура области, Фрунзенский райсуд Владимира вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в убийстве. Суд установил, что в феврале этого года двое знакомых распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт. Один из мужчин взял нож и ударил им собутыльника не менее 6 раз в кончености и