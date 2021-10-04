Фрунзенским районным судом г. Владимира вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в...

Фрунзенским районным судом г. Владимира вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении убийства.Суд установил, что 10 февраля 2021 года вечером между подсудимым и его знакомым, распивавшими дома спиртное, произошел конфликт. В ходе него зачинщик принялся избивать собутыльника сначала руками, затем ножом нанес не менее 6 ударов в грудь и конечности, травмировав сердце и легкие.Смерть потерпевшего наступила в тот же вечер на месте происшествия от ранений, осложнившихся массивной кровопотерей и последующим травматическим шоком.После произошедшего преступник скрылся, оставив орудие убийства в квартире. Все происходило на глазах у жены подсудимого и ее старших детей, при этом женщина пыталась разнять мужчин, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.