Она пройдёт в среду, 6-го октября. Её цель – проверить готовность руководящего состава к принятию решений. В рамках тренировки будут выполняться практические действия по применению

Она пройдёт в среду, 6-го октября. Её цель – проверить готовность руководящего состава к принятию решений. В рамках тренировки будут выполняться практические действия по применению имеющихся сил и средств. Также 6 октября по всей стране проверят готовность систем оповещения населения. Пётр Денисов, зам. начальника регионального МЧС по защите, мониторингу и предупреждению ЧС: С 10.40 по