Владимирский мобильный отряд особого назначения отметил свой профессиональный праздник. День...

Владимирский мобильный отряд особого назначения отметил свой профессиональный праздник. День образования ОМОН в России. Напомним, отряды милиции особого назначения в СССР были созданы в начале октября, ровно 33 года назад.С апреля 2016-го отряды вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии. Региональный отряд "Александр Невский" под руководством полковника полиции Михаила Бойовского выполняет важнейшие задачи: от охраны общественного порядка до борьбы с терроризмом и экстремизмом. Бойцы участвуют в спецоперациях, ведут работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов. В этом году, в том числе на территории Северного Кавказа, бойцы отряда задержали около 900 преступников, изъято 17 единиц оружия, свыше 200 боеприпасов. Многие сотрудники отряда награждены высокими государственными наградами.