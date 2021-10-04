Президент России Владимир Путин назначил Александра Авдеева и Максима Егорова временно исполняющими обязанности губернаторов Владимирской и Тамбовской областей соответственно. Они являются выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Авдеева и Максима Егорова временно исполняющими обязанности губернаторов Владимирской и Тамбовской областей соответственно. Они являются выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.Александр Авдеев участвовал в первом потоке программы подготовки управленческого резерва – так называемой школы губернаторов. Максим Егоров является выпускником четвертого потока.Программа подготовки кадрового управленческого резерва проводится на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она стартовала в июне 2017 года.В основе программы лежат лучшие практики РАНХиГС, Высшей школы экономики, Корпоративного университета Сбербанка и Московской школы управления "Сколково".Напомним, что четвертый поток программы стартовал 30 сентября 2020 года. Обучение прошли 80 человек. В их числе были 16 победителей конкурса управленцев "Лидеры России" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".Ранее на встрече с выпускниками программы Владимир Путин напомнил, что ее участники получили назначения на разные государственные должности. Среди них – 39 губернаторов, пять федеральных министров, зампреды Совета Федерации и Госдумы, 32 заместителя федеральных министров, мэры крупных городов.