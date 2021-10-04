Во Владимире сотрудники скорой были вынуждены вновь доставить тяжелого пациента к зданию областной...

Во Владимире сотрудники скорой были вынуждены вновь доставить тяжелого пациента к зданию областной администрации. Из-за отсутствия мест в инфекционных госпиталях города машину скорой помощи пришлось использовать в качестве реанимационного отделения.- Во всех стационарах области нам отказали. Наш старший врач нам помогает, он тоже в смятении, что нечего делать. То есть реанимационных мест в отделении с кислородом нет вообще нигде. Ситуация настолько ухудшается, что сейчас даже хуже, чем летом. Мы сейчас стоим с пациентом с восьми вечера, время, на минуточку, первый час ночи, мест нет. Мы просто тупо добавляем кислорода и гормонов подкалываем, чтобы сдержать сатурацию, чтобы она не рухнула до нулей.Как сообщили "Вестям" в областном департаменте здравоохранения, в итоге, пациента поместили в ковидное отделение шестой больницы в Юрьевце. В настоящий момент он находится на "кислородной поддержке".Напомним, в июне этого года сотрудники станции скорой из-за отсутствия свободных мест в больницах уже привозили тяжелого пациента к Белому дому. В администрации региона тогда обвинили фельдшеров в провокации. Тем временем, за прошедшие сутки во Владимирской области зафиксировано 223 новых случая заболевания КОВИД-19, умерших нет, 130 пациентов закрыли больничные.