Светодиодные ленты появились на улицах Владимира. На консольных опорах светофоров на перекрёстке...

Светодиодные ленты появились на улицах Владимира. На консольных опорах светофоров на перекрёстке улицы Мира с Октябрьским проспектом установили дополнительную светодиодную подсветку.Ленты над пешеходным переходом будут менять цвета из красного в жёлтый и зелёный синхронно с включением на светофоре цветового сигнала для транспорта. Установка дополнительного индикатора должна повысить безопасность движения. Пока подсветка установлена только на этом перекрёстке, но если она докажет свою эффективность и надёжность, такие же светодиодные ленты могут появиться и в других районах областного центра.