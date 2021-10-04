Во Владимире продолжают озеленение города, высадка деревьев проводится в рамках программы повышения...

Во Владимире продолжают озеленение города, высадка деревьев проводится в рамках программы повышения экобезопасности.Вести уже поднимали проблему дефицита насаждений в областном центре. Это особенно заметно в центре Владимира. На месте погибших стволов новые пока не появляются, но проблему решили постепенно устранять. В этом году высадили почти четыреста деревьев. А у городского управления по охране окружающей среды появилось новое задание - разработать специальную программу по озеленению центральных улиц Владимира.