В агротуристическом комплексе «Богдарня» состоялся турнир русской тройки «Владимирский тракт». Он...

В агротуристическом комплексе «Богдарня» состоялся турнир русской тройки «Владимирский тракт». Он проводится уже в 16-й раз.Тройка — это четыре характера: три лошади и наездник, говорил Владимир Фомин. Имя «короля русской тройки» носит Владимирская госконюшня. Управлять тройкой — особое искусство, владеют которым сейчас немногие. И оно не должно уйти в прошлое, уверены организаторы турнира «Владимирский тракт».Нина Кузьмичева, гендиректор АТК «Богдарня»:- Это именно искусство, именно мастерство, потому что троичной езде невозможно научится по книжкам, по видеофильмам, из интернета. То есть, мастер передает ученику.Турнир открыли представления коренников — центральных лошадей в упряжках. На паркуре - уже тройки - искусно обходили препятствия и демонстрировали сложные фигуры. Участвовали вятские, русские, орловские и французские породы. Среди конкурсантов - и тройка из Архангельской области.Андрей Перетягин, управляющий Хорошевским академическим комплексом АО «Агрофирма Бельская» (Архангельская область):- В этот раз удачно. Почему бы не съездить, почему бы не познакомиться с новым местом, получить новый опыт, особенно в сфере туризма — это для нас тоже важно.Дебютант соревнований — Никита Носов, воспитанник АТК "Богдарня". Юный конюшенный с детских лет осваивает навыки управления вместе с мастером-наездником Василием Минчевым. Возрождение национального символа — русской тройки в "Богдарне" считают одним из способов привлечь в село молодежь.Джон Кописки, владелец АТК «Богдарня»:- Мне это не бизнес. Это корни, традиции, наша культура.Мы хотим наш район, особенно город Петушки, будет центром нашего мира. Как Владимирский тракт, мы скажем, это западные ворота Владимирской области. Это факт. Через 2 года у нас будет и новая дорога.Возрождает традиции и осенняя Сырмарка. Гости турнира могли подкрепиться молочными продуктами и мясными деликатесами, сладостями, мёдом, фермерскими сырами под маркой «Сэр Джон». А на мастер-классах был раскрыт главный секрет санников и кузнецов: почему телегу готовят зимой, а сани — летом.Наталья Головешкина, Екатерина Таманова, Семен Карпов. «Вести-Владимир».