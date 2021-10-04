Из-за коронавируса власти Владимирской области запретили проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. В “коронавирусный” указ губернатора региона

Из-за коронавируса власти Владимирской области запретили проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. В “коронавирусный” указ губернатора региона внесены очередные изменения. Теперь в области до снятия режима повышенной готовности на массовые мероприятия попасть можно только по QR-кодам. При этом более 500 участников на разрешенные концерты или спортивные соревнования не пустят. Соответствующий документ подписал