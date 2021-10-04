Во Владимирской области из-за коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий с количеством...

Во Владимирской области из-за коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. Но сделано исключение для массовых мероприятий в организациях образования, культуры, в сфере физкультуры и спорта.Внесены новые изменения в Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», направленном на противодействие распространению в регионе коронавирусной инфекции.Теперь в нашей области до снятия режима повышенной готовности запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. Исключение делается для массовых мероприятий в организациях образования, массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей не более 50 процентов от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, также для массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50 процентов зрительских мест от общей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.Проведение всех массовых мероприятий допускается при обеспечении пропуска на них лиц, имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) либо с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или о перенесённой в последние 6 месяцев новой коронавирусной инфекции, информирует областная администрация.Отметим, что проведение массовых мероприятий приостановлено по всей стране в связи с возросшей динамикой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.