На 4 меньше, чем накануне. Последний раз столько заражённых за сутки приходилось на вторую половину июля. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе

На 4 меньше, чем накануне. Последний раз столько заражённых за сутки приходилось на вторую половину июля. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 55 114. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 58 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 59. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 963 заражённых.