Первые спутники сбрасывали с вертолета, теперь же ребята поднимают их на собственных ракетах на...

Первые спутники сбрасывали с вертолета, теперь же ребята поднимают их на собственных ракетах на километры вверх. Воздушно-инженерная школа отмечает десятилетие. Финал всероссийского молодежного образовательного проекта проходит в нашем регионе. В Камешкове готовятся к запуску моделей спутников и ракет-носителей.Открытие финального этапа приурочено к важной дате - 4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник Земли. В зале ВлГУ наставники и их ученики - будущие инженеры, конструкторы, программисты. За десять лет через совместный проект МГУ и Госкорпорации "Роскосмос" прошли шесть тысяч участников школьных и студенческих команд со всей страны. Все они на практике демонстрируют свои идеи по глубокому освоению космоса, пробуют новые технологии, некоторые из которых, рассказывают наставники, иногда кажутся невероятными. Такой, например, была идея сконструировать из спутника подобие квадрокоптера.Денис Ефремов, руководитель лаборатории «Стратонавтика»:- Ребята это сделали. То есть аппарат после того, как запущен на ракете, раскладывает крылья практически, включает двигатели и дальше летит сам туда, куда надо. Это было удивительно. И таких удивительных проектов каждый день много. Хочется, чтобы ребята выросли в увлеченных инженеров, рвались к новым высотам, к новым звездным системам - вот это цель.