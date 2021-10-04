Президент России Владимир Путин предложил калужскому депутату Госдумы Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев дал свое согласие. Об этом сообщает официальный портал

Президент России Владимир Путин предложил калужскому депутату Госдумы Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев дал свое согласие. Об этом сообщает официальный портал Кремля. Глава государства принял отставку Владимира Сипягина и подписал соответствующий указ. Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Владимирской области». \сообщается на сайте kremlin.ru\ Текст Указа: В связи с заявлением Губернатора Владимирской области Сипягина В.В.