За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 9 человек погибли и 65 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие.Полицейскими оформлено 349 происшествий с материальным ущербом.Александровский район:По предварительной информации, 26.09.2021 г. в 07:00 на 121 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» водитель автомобиля ФОРД-ФОКУС, 1982 г.р., не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП: 1. водитель, госпитализирован. 2. Пассажир, 1960 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 28.09.2021 г. в 09:50 в г. Муром на ул. Энгельса у д.25 водитель автомобиля Ниссан-Жук, 1958 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Мицубиси–Паджеро под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан-Жук направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 29.09.2021 г. в 12:30 на 338 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля Лада Х-Рей, 1978 г.р., допустил съезд в левый по ходу движения кювет и наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 30.09.2021 г. в 13:00 на 27 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля Лада Гранта совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении и снижавшим скорость для осуществления поворота налево автомобилем Ниссан Кашкай под управлением водителя 1953 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада Гранта направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 01.10.2021 г. в 07:10 в г. Владимир на ул. Муромская у д.8 водитель автомобиля Ниссан Теана допустил выезд за пределы проезжей части и наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель госпитализирован.Суздальский район:По предварительной информации, 02.10.2021 г. в 13:00 на 6 км автодороги «Лемешки – Сокол» водитель автомобиля Хендэ Гетц при повороте налево не предоставил преимущество движущейся во встречном направлении автомашине Митсубиси Аутлендер под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Хендэ госпитализирован.Киржачский район:По предварительной информации, 03.10.2021 г. в 18:50 на 3 км автодороги «Бетонка – Черново» водитель автомобиля ВАЗ–210740, 1972 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Хендэ Элантра под управлением водителя 2000 г.р. В результате ДТП: 1. водитель ВАЗ госпитализирован; 2. пассажир ВАЗ, 2001 г.р., госпитализирован; 3. пассажир ВАЗ, 1982 г.р., госпитализирован; 4. пассажир ВАЗ, 1981 г.р., госпитализирован; 5. пассажир Хендэ, 1998 г.р., направлен на амбулаторное лечение