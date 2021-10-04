Сегодня последний день традиционного конкурса от Владимирской администрации ко Дню...

Сегодня последний день традиционного конкурса от Владимирской администрации ко Дню учителя.Владимирцы могут вспомнить поучительную, забавную или трогательную ситуацию, связанную с учителем. И в комментариях под постом в соцсети "Вконтакте" необходимо написать имя преподавателя, предмет и школу, где на данный момент учитель работает. И саму историю, которую вы вспомните. Можно написать и просто слова благодарности или поздравление. Учителя, которых владимирские школьники упоминали чаще всего, получат подарки от мэрии.