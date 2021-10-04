В автомобиле фигуранта оперативники обнаружили металлическое ведро с коноплей.

В июле текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что 28-летний житель города Гусь-Хрустальный может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При проведении оперативных мероприятий информация получила свое подтверждение.Молодой человек был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц районного центра. В автомобиле подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли металлическое ведро с коноплей, общая масса которой в сухом виде составила более 448 граммов.Как установили оперативники, подозреваемый вырастил коноплю на своем приусадебном участке, после чего хранил для личного потребления.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 28-летнего фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.