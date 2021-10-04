Перед судом предстанет жительница Собинки, обвиняемая в убийстве сожителя Завершено расследование...

Перед судом предстанет жительница Собинки, обвиняемая в убийстве сожителяЗавершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы города Собинки, обвиняемой в убийстве.С 1998 года, то есть 23 года, обвиняемая проживала с местным жителем. 21 июня 2021 года она поссорилась со своим сожителем из-за того, что мужчина постоянно злоупотреблял спиртными напитками.Во время ссоры женщина нанесла своему сожителю удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте преступления.Обвиняемая заключена под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Владимирской области.