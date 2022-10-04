В Вязниковском районе, неподалеку от райцентра, проходят палеонтологические раскопки. Ученые в...

В Вязниковском районе, неподалеку от райцентра, проходят палеонтологические раскопки. Ученые в буквальном смысле погрузились в далекое прошлое нашей планеты, во времена звероящеров. Какие открытия были сделаны в Вязниковском районе и как выглядели эти земли 250 миллионов лет назад, расскажет Никита Тарбеев.Песчаный карьер на крутом берегу Клязьмы. Уже неделю здесь работают палеонтологи из Москвы - это их вторая экспедиция в Вязниковский район в этом году. Здесь на поверхность выходят речные отложения пермского периода. Вот этой маленькой косточке древней амфибии примерно двести пятьдесят миллионов лет.- По-видимому, это кость черепа и вполне возможно, что это край глазницы.В то время на территории сегодняшнего Вязниковского района царил субтропический климат. На земле властвовали так называемые, звероящеры - дальние родственники современных млекопитающих. Но экологический катаклизм и последующее глобальное потепление привели к самому массовому вымиранию видов в истории земли. На смену звероящерам пришли динозавры, пращурами которых в свою очередь были похожие на крокодилов архозавры. На этих хищных рептилиях и специализируется ведущий научный сотрудник московского палеонтологического института имени Борисяка Андрей Сенников. На его счету больше сотни экспедиций. И Вязниковский район, говорит ученый - особое место.Андрей Сенников, ведущий научный сотрудник палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук (г. Москва):- До сих пор, пока не обнаружили Вязниковскую фауну, считалось, что архозавры появились с начала триаса, то есть после этого вымирания, и только единственное место в мире, где нашли древнейшего архозавра - кости черепа и скелета - это именно Вязники и несколько других точек в этом же районе.Открытый в середине двадцатого века вид получил название Архозавр Россикус. И с тех пор российские палеонтологи, вооруженные мастерками и кисточками, идут по его следам. И это не только кости...Александр Бакаев, научный сотрудник палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук (г. Москва):- Человек сидит - довольно долго и муторно ковыряет, собственно говоря, породу. Если в этой породе что-нибудь находится, например, копролит. Вот прямо сейчас он попался. Нужно его очистить кисточкой. И поскольку копролиты здесь плотные, их можно, аккуратненько подцепив шилом, просто-напросто достать.Копролит - это окаменевшие экскременты. По ним можно судить о рационе древних животных. Порой такие находки приводят к неожиданным открытиям.Андрей Сенников, ведущий научный сотрудник палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук (г. Москва):- В одном из таких копролитов нашли такие структуры, которые мы интерпретируем как остатки волос. Уже давно предполагали, что зверообразные ящеры, как и млекопитающие ящеры, были покрыты не чешуей, а волосами.За неделю ученые упаковали в коробки больше десяти килограммов различных находок. Им помогают студенты-геологи и палеонтологи-энтузиасты. Леонид Барсуков приехал из Владимира. Рассказывает, что всегда мечтал принять участие в таких раскопках.Леонид Барсуков, палеонтолог-энтузиаст:- Когда ты что-то находишь, ты открываешь то, что никто никогда не видел. Когда препарируешь окаменелости, ты снимаешь породу и видишь впервые за сто-двести миллионов лет что-то новое...В Вязниковском районе намерены воспользоваться таким интересом к динозаврам. Здесь уже появились вот такие сувениры - магнитики и блокноты. Районный историко-художественный музей начал работать над проектом "Вязники - родина динозавров". Если удастся получить государственный грант, откроется новая экспозиция с макетами найденных здесь жителей пермского периода.Андрей Веденеев, директор историко-художественного музея Вязниковского района:- Самый большой динозавр, он примерно размером с медведя, как мы изучали. Самые маленькие - они примерно как современные ящерицы. Они бы все здесь встали достаточно компактно, и можно было бы представление иметь, как они выглядели.Кстати, сами звероящеры пермского периода были впервые обнаружены в России - как явствует из названия, в Пермской губернии. Так что, можно сказать, это наш, русский, брэнд, который можно развивать.Никита Тарбеев, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”