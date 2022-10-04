В конкурсе принимают участие лучшие представители службы.

7 октября стартует второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации.Традиционно конкурс делится на три этапа. На первом этапе (с 11 по 20 сентября) большинством голосов были определены по одному претенденту от каждого района Владимирской области для участия во втором этапе, который пройдет с 7 по 16 октября и будет проведен на официальном интернет-сайте УМВД России по Владимирской области.Третий этап конкурса пройдет на федеральном уровне. В финальном этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона.