Уже открыт прием заявок на получение статуса официального дилера.

Столичный автомобильный завод Москвич намерен создать дилерскую сеть в 23 городах страны. С 3 октября автопроизводитель стал принимать заявки на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию.Сообщается, что заявки принимаются до 21 октября. Дилерам придется не только заниматься продажами автомобилей с традиционными силовыми агрегатами, но и реализовывать транспортные средства на электротяге. Завод намерен выпускать электрокары — для использования их в такси, каршеринге и всевозможных службах доставки.В планах Москвича открыть дилерские центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и в Кемерово — с дальнейшим расширением дилерской сети.