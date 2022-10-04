Получив деньги на покупку запчастей, фигурант большую часть суммы оставил себе.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).По версии следствия, в мае текущего года фигурант, принятый на работу в автосервис и находившийся на испытательном сроке, получил 130 000 рублей на покупку комплектующих для ремонта иномарки. На приобретение деталей он потратил 14 000 рублей, а оставшейся суммой распорядился по своему усмотрению на личные нужды. Присвоив деньги, обвиняемый больше не появлялся в автоссервисе, а работодателю сказал, что находится в другом регионе.Местонахождение фигуранта было установлено после поступившего в полицию заявления. В содеянном он сознался и в ходе следствия возместил причиненный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.