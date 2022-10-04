Аграрии региона подводят итоги сезона. Свои достижения они демонстрировали и на исторической...
<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2022-chto-gotovyat-xozyajki-na-suzdalskoj-zemle-i-kakim-byl-urozhaj-etogo-goda-rasskazala-uchastnica-efrosinevskoj-yarmarki.html" target="_blank">Что готовят хозяйки на суздальской земле и каким был урожай этого года, рассказала участница Ефросиньевской ярмарки</a> - Аграрии региона подводят итоги сезона. Свои достижения они демонстрировали и на исторической...
[url=https://33live.ru/novosti/04-10-2022-chto-gotovyat-xozyajki-na-suzdalskoj-zemle-i-kakim-byl-urozhaj-etogo-goda-rasskazala-uchastnica-efrosinevskoj-yarmarki.html]Что готовят хозяйки на суздальской земле и каким был урожай этого года, рассказала участница Ефросиньевской ярмарки[/url] - Аграрии региона подводят итоги сезона. Свои достижения они демонстрировали и на исторической...