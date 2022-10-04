Аграрии региона подводят итоги сезона. Свои достижения они демонстрировали и на исторической...

Аграрии региона подводят итоги сезона. Свои достижения они демонстрировали и на исторической Ефросиньевской ярмарке в Суздале. На каждом подворье угощали всех желающих русскими блюдами. Что готовят хозяйки на суздальской земле и каким был урожай этого года? Об этом участников ярмарки спросила Мария Платанюк.