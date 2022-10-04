Столичные предприниматели до 14 октября могут подать заявку на участие в трех новых отраслевых акселераторах. Слушателям помогут расширить бизнес, повысить лояльность клиентов и получить конкурентные преимущества.

Столичные предприниматели до 14 октября могут подать заявку на участие в трех новых отраслевых акселераторах. Слушателям помогут расширить бизнес, повысить лояльность клиентов и получить конкурентные преимущества.Акселераторы будут полезны для тех, кому не всегда хватает финансовых, трудовых ресурсов и экспертизы. Представители делового сообщества получат бесплатную адресную помощь, которая позволит им расширить бизнес даже с небольшими вложениями, сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.Один предприниматель может принять участие только в одном отраслевом потоке. Для подачи заявки нужно заполнить форму на сайте департамента в разделе "Бизнес-акселераторы", авторизоваться на портале цифровой платформы МСП, затем воспользоваться сервисом "Расчет рейтинга бизнеса".Так, для участия в акселераторах по онлайн-продажам и организации досуга нужно вести бизнес не менее года, а также обладать штатом из как минимум трех человек. Для предприятий общепита срок работы должен составлять не менее шести месяцев, при этом требований по количеству сотрудников нет.Участников акселераторов ждут еженедельные семинары и вебинары. В течение семи недель они будут индивидуально работать с экспертом одной из отраслей. В конце обучения слушатели представят проекты по развитию бизнеса и получат сертификат о прохождении программы, передает портал .Ранее , что в Москве самозанятыми зарегистрировались более 1,1 миллиона человек. С января по август текущего года их количество увеличилось на 241 тысячу, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.За восемь месяцев 2022 года самозанятые перечислили в городской бюджет 7,6 миллиарда рублей. Это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.