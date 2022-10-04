Участок трассы М-12 в обход города Владимира откроется на два года раньше запланированного срока. Движение по отрезку дороги пустят в октябре, рассказали в telegram-канале «Автодор-Платные

Участок трассы М-12 в обход города Владимира откроется на два года раньше запланированного срока. Движение по отрезку дороги пустят в октябре, рассказали в telegram-канале «Автодор-Платные Дороги». Строители наносят последние штрихи на 26 км первого пускового комплекса 2-го этапа магистрали в южном объезде города. Работа по устройству верхнего слоя покрытия, нанесению разметки и монтажу барьеров идет