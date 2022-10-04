В лесах тридцать третьего региона пошли грибы. Владимирцы делятся в соцсетях трофеями тихой охоты....

В лесах тридцать третьего региона пошли грибы. Владимирцы делятся в соцсетях трофеями тихой охоты. Иногда попадаются по-настоящему гигантские грибы.Вот, например, 30-сантиметровый "белый" от жительницы Владимира, два гиганта из Гусь-Хрустального. И еще один из рода боровиков - весом почти полкилограмма, его обнаружила женщина под Судогдой. С наступлением дождливой погоды в регионе у любителей "тихой охоты" еще есть шанс наполнить свои корзины.