13 октября 2022 года будут прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан всех остальных стран.

Размещенная в сети Интернет информация, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября, не соответствует действительности.Повторно разъясняем, что в связи со снятием временных ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами, ранее введенных в целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, 17 августа 2022 года прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября 2022 года – для граждан Армении и Киргизии.13 октября 2022 года будут прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан всех остальных стран. Лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории Российской Федерации, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса.В то же время граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины вправе пребывать в Российской Федерации без ограничения срока временного пребывания в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. № 585.Также требование урегулировать свой правовой статус не относится к тем иностранным гражданам, которые это уже сделали – лицам с действительными разрешительными документами на осуществление трудовой деятельности, визой, трудовым либо гражданско-правовым договором трудящегося – государства члена ЕАЭС, лицам, получающим образование в российских образовательных учреждениях.Наряду с этим с 6 сентября 2022 г. в территориальных органах МВД России возобновлена практика предоставления государственных услуг по оформлению приглашений на въезд в Россию и виз в прежнем порядке, то есть без ограничений, ранее действовавших в связи с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.