После ухода Бориса Моисеева вскрываются новые подробности о его финансовом состоянии.

После ухода Бориса Моисеева вскрываются новые подробности о его финансовом состоянии.27 сентября не сталоБориса Моисеева. Поклонникам он запомнился, как яркий, самобытный артист итанцовщик, исполнитель хитов "Голубая луна" и "Звездочка".Коллеги же вспоминают его как доброго, талантливого и трудолюбивого артиста.Слухи вокруг наследствапокойника Моисеева не утихают с первых минут ухода. И поклонники, и причастныек самому артисту пытаются разузнать, кому же достанется недвижимость артиста.Уже известно, что жилье вЮрмале достанется Кристине Орбакайте, а московская трешка уйдет Сергею Гороху. Тутже в сети поползли слухи, что квартиру в Болгарии отжала себе телеведущая ЛераКудрявцева. Информация распространилась после ее видео в социальных сетях.Блондинка держала в руках от той самой квартиры.Лера Кудрявцеварассказала, что концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох попросил еепривезти ключи от заграничной квартиры в Москву. Оказывается, телеведущая и артистбыли болгарскими соседями — звезды приобрели недвижимость в одном комплексе."Я пошла на ресепшн,забрала их. Зашла в квартиру, все там проверила", — рассказывает известнаяблондинка. Получается, наследника третьей жилплощади еще предстоит найти.