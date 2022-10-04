После ухода Бориса Моисеева вскрываются новые подробности о его финансовом состоянии.
После ухода Бориса Моисеева вскрываются новые подробности о его финансовом состоянии.
27 сентября не стало
Бориса Моисеева. Поклонникам он запомнился, как яркий, самобытный артист и
танцовщик, исполнитель хитов "Голубая луна" и "Звездочка".
Коллеги же вспоминают его как доброго, талантливого и трудолюбивого артиста.
Слухи вокруг наследства
покойника Моисеева не утихают с первых минут ухода. И поклонники, и причастные
к самому артисту пытаются разузнать, кому же достанется недвижимость артиста.
Уже известно, что жилье в
Юрмале достанется Кристине Орбакайте, а московская трешка уйдет Сергею Гороху. Тут
же в сети поползли слухи, что квартиру в Болгарии отжала себе телеведущая Лера
Кудрявцева. Информация распространилась после ее видео в социальных сетях.
Блондинка держала в руках от той самой квартиры.
Лера Кудрявцева
рассказала, что концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох попросил ее
привезти ключи от заграничной квартиры в Москву. Оказывается, телеведущая и артист
были болгарскими соседями — звезды приобрели недвижимость в одном комплексе.
"Я пошла на ресепшн,
забрала их. Зашла в квартиру, все там проверила", — рассказывает известная
блондинка. Получается, наследника третьей жилплощади еще предстоит найти.