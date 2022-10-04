Исправлять замечания, пока не пришли холода. На оперативном совещании при губернаторе обсудили ситуацию с отопительным сезоном в регионе. 30 сентября – тепло дали в Гусь-Хрустальном

Исправлять замечания, пока не пришли холода. На оперативном совещании при губернаторе обсудили ситуацию с отопительным сезоном в регионе. 30 сентября – тепло дали в Гусь-Хрустальном районе. Теперь, сообщают в департаменте ЖКХ, отопительный сезон во Владимирской области официально стартовал во всех муниципалитетах. В районах отмечаются отдельные порывы на теплосетях, их, как заверяют чиновники, стараются оперативно устранять.