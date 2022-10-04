ВТБ запустил бесплатный сервис для предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Сервис доступен клиентам из Москвы и Московской области, Калужской ..

ВТБ запустил бесплатный сервис для предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Сервис доступен клиентам из Москвы и Московской области, Калужской области и Республики Татарстан в рамках проекта ФНС по внедрению специального налогового режима.С помощью сервиса «Онлайн-налог для АУСН» клиенты ВТБ могут подать заявку в ФНС на переход на АУСН, отслеживать и оплачивать налоги, задолженности и пени. Он также позволяет автоматически рассчитывать и оплачивать НДФЛ за сотрудников. Вся информация отображается в личном кабинете клиента в интернет-банке ВТБ Бизнес.«В числе преимуществ нового налогового режима АУСН – низкая ставка налогообложения и практически полное отсутствие отчетности. На него могут предположительно перейти до 20% клиентов малого бизнеса ВТБ. Мы подготовили весь необходимый инструментарий для взаимодействия клиентов и ФНС, чтобы сделать работу предпринимателей еще более удобной», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.«Новый режим АУСН является продолжением развития проекта по созданию налогового режима для самозанятых граждан, который показал свою эффективность и востребованность. Его цели − снижение непроизводственных издержек предпринимателей, связанных с налоговым администрированием, развитие бизнеса за счет снижения фискальной нагрузки на труд, а также увеличение прозрачности бизнес-среды для государства. Уже сейчас применять новый режим могут вновь зарегистрированные организации и предприниматели из Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. Для этого следует подать уведомление о переходе на АУСН. Действующие налогоплательщики также могут его направить, но перейти на режим смогут с 1 января 2023 года», − сообщил Владимир Мальцев, начальник управления оперативного контроля ФНС России.В рамках АУСН ставка по объекту налогообложения «доходы» составляет 8%, по «доходы минус расходы» − 20%. Платить налог необходимо каждый месяц. Режим устанавливает нулевые ставки страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование. При этом для сотрудников сохраняются все социальные гарантии, в т.ч. связанные с назначением пенсии, оплатой больничных и выплатой других пособий. Деньги, которые недополучат ПФР, ФФОМС и ФСС, им компенсирует федеральный бюджет.Перейти на АУСН смогут компании со средней численностью работников не более пяти человек, с доходом до 60 млн рублей в год и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей. Расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках, а зарплата – выплачиваться только в безналичной форме.Подробная информация о специальном налоговом режиме и сервисе «Онлайн-налог для АУСН» − на банка.