Все мобилизованные граждане Владимирской области, а также члены их семей получат право на кредитные...
Все мобилизованные граждане Владимирской области, а также члены их семей получат право на кредитные каникулы. Такое решение принял Совет Федерации РФ.
Кредитные каникулы будут действовать на время мобилизации или участия военнослужащего в спецоперации плюс еще один месяц. Льготный период может быть продлен на время лечения участника спецоперации.
На время кредитных каникул банкам запрещается начислять штрафы, пени и неустойки. Каникулы будут устанавливаться по заявлению автоматически без предоставления подтверждающих документов.
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