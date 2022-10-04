Все мобилизованные граждане Владимирской области, а также члены их семей получат право на кредитные...

Все мобилизованные граждане Владимирской области, а также члены их семей получат право на кредитные каникулы. Такое решение принял Совет Федерации РФ.Кредитные каникулы будут действовать на время мобилизации или участия военнослужащего в спецоперации плюс еще один месяц. Льготный период может быть продлен на время лечения участника спецоперации.На время кредитных каникул банкам запрещается начислять штрафы, пени и неустойки. Каникулы будут устанавливаться по заявлению автоматически без предоставления подтверждающих документов.Фото https://www.pxfuel.com/