3 октября Наталья Малинкина, временно исполнявшая обязанности главврача Областной детской клинической больницы, полноценно возглавила медицинское учреждение. В статусе врио главврача

3 октября Наталья Малинкина, временно исполнявшая обязанности главврача Областной детской клинической больницы, полноценно возглавила медицинское учреждение. В статусе врио главврача Наталья Малинкина работала с 11 февраля. В ОДКБ Наталья Малинкина пришла работать еще 30 лет назад, когда ей было 26 лет. После окончания Ивановского государственного медицинского института и прохождения интернатуры она работала врачом педиатрического отделения,