Напомним, что в феврале ее предшественница на этом посту Светлана Макарова покинула пост главного...

Напомним, что в феврале ее предшественница на этом посту Светлана Макарова покинула пост главного врача Областной детской клинической больницы после 32 лет работы в больнице. Оставила свой пост по собственному желанию.С 11 февраля и.о. руководителя областного учреждения здравоохранения назначена заместитель главного врача ОДКБ по медицинской части Наталья Малинкина.3 октября Приказом Департамента здравоохранения Владимирской области Наталья Вадимовна Малинкина назначена на должность главного врача ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».Наталья Вадимовна пришла работать в Областную детскую клиническую больницу в 26 лет. Она окончила Ивановский государственный медицинский институт в 1992 году по специальности «Педиатрия». После прохождения интернатуры трудовую деятельность начинала в должности врача педиатрического отделения, а далее стала заведующим этого отделения. С 2019 года замещала должность главного врача по медицинской части, а с 11.02.2022 исполняла обязанности главного врача данного учреждения.Имеет сертификаты специалиста по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Педиатрия» и «Гематология».ФОТО: Департамент здравоохранения Владимирской области