Напомним, что в феврале ее предшественница на этом посту Светлана Макарова покинула пост главного...
Напомним, что в феврале ее предшественница на этом посту Светлана Макарова покинула пост главного врача Областной детской клинической больницы после 32 лет работы в больнице. Оставила свой пост по собственному желанию.
С 11 февраля и.о. руководителя областного учреждения здравоохранения назначена заместитель главного врача ОДКБ по медицинской части Наталья Малинкина.
3 октября Приказом Департамента здравоохранения Владимирской области Наталья Вадимовна Малинкина назначена на должность главного врача ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».
Наталья Вадимовна пришла работать в Областную детскую клиническую больницу в 26 лет. Она окончила Ивановский государственный медицинский институт в 1992 году по специальности «Педиатрия». После прохождения интернатуры трудовую деятельность начинала в должности врача педиатрического отделения, а далее стала заведующим этого отделения. С 2019 года замещала должность главного врача по медицинской части, а с 11.02.2022 исполняла обязанности главного врача данного учреждения.
Имеет сертификаты специалиста по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Педиатрия» и «Гематология».
ФОТО: Департамент здравоохранения Владимирской области