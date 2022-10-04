Её предшественница, Светлана Макарова, уволилась по собственному желанию.

Наталья Малинкина назначена главврачом Областной детской клинической больницы во Владимире. Приказ подписан главой департамента здравоохранения.Ранее она руководила ОДКБ с приставкой «врио». Её предшественница, Светлана Макарова, уволилась по собственному желанию.Наталья Малинкина работает в детской клинике с 26 лет. Она окончила Ивановскую медакадемию по специальности «Педиатрия». Прошла путь от врача педиатрического отделения до заведующей. С 2019 года замещала пост главного врача по медицинской части, а с февраля 2022 года исполняла обязанности главного врача.