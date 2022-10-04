Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчиком новый факт.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчиком новый факт.Анна Заворотнюк —старшая дочь звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк. Напомним,что последние несколько лет актриса тяжело болеет раком мозга. Похожий недуг унесиз жизни певицу Жанну Фриске.Сейчас АннаЗаворотнюк активно занимается своим блогом в социальных сетях, рассказывая освоей жизни в Москве. По просьбе мамы, девушка не делится фотографиями болеющейженщины, зато регулярно радует поклонников своими селфи. Вот и на днях в блоге появилосьновое фото. Подписала фото девушка забавной, но слегка "черной"шуткой:"Валеркауспел сказать: "Чик-чирик, я в домике", но кирпич это не остановило".Прячущая глаза заогромными солнцезащитными очками Заворотнюк-младшая призналась поклонникам встрашной тайне, что никогда не смеется над анекдотами. Затем дочь АнастасииЗаворотнюк предложила подписчикам необычный интерактив — попробовать еерассмешить."Не смеятьсянад анекдотами, вот уж действительно, страшная новость!" — пошутили в комментарияхподписчики и поделились с Анной своими любимыми юморесками. Поупражняться вчувстве юмора собрались не только молодые подписчики девушки, но и поклонники самойАнастасии Заворотнюк. Эта часть фолловеров регулярно спрашивает Анну осостоянии актрисы.