Минобороны и губернатор призвали не мобилизовывать граждан с тремя, а в некоторых случаях и с двумя малолетними детьми. Об этом рассказал военком Владимирской области на прошедшей

Минобороны и губернатор призвали не мобилизовывать граждан с тремя, а в некоторых случаях и с двумя малолетними детьми. Об этом рассказал военком Владимирской области на прошедшей пресс-конференции в Белом доме. Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области И губернатором и, соответственно, руководством Министерства обороны, даны указания, что у гражданина, у которого трое детей, тоже пусть воспитывает,