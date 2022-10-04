С поличным оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 28-летнего...

С поличным оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 28-летнего жителя Московской области при передаче денег в сумме 100 тысяч рублей.Со слов 81-летней пенсионерки, ей позвонили и сказали, что сын попал в аварию, сбил человека и требуются деньги, чтобы не было возбуждено уголовное дело. За деньгами приехал курьер – житель Московской области. Доставленный в УМВД России по городу Тамбову мужчина признался в серии фактов мошенничества, совершенных аналогичным образом на территории города Муром Владимирской области, сообщил портал Муром 24.Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Фото https://www.pxfuel.com/