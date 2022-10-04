С поличным оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 28-летнего...
С поличным оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову задержали 28-летнего жителя Московской области при передаче денег в сумме 100 тысяч рублей.
Со слов 81-летней пенсионерки, ей позвонили и сказали, что сын попал в аварию, сбил человека и требуются деньги, чтобы не было возбуждено уголовное дело. За деньгами приехал курьер – житель Московской области. Доставленный в УМВД России по городу Тамбову мужчина признался в серии фактов мошенничества, совершенных аналогичным образом на территории города Муром Владимирской области, сообщил портал Муром 24.
Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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