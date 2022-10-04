Врио главы города Александр Максимов подписал постановление о проведении месячника по...

Врио главы города Александр Максимов подписал постановление о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке города Владимира.Согласно документу, осенний месячник должен пройти с 1 по 31 октября. А 15 октября пройдет общегородской субботник по уборке территории города. В массовом мероприятии будут участвовать владимирцы, сотрудники структурных подразделений мэрии, муниципальных предприятий и учреждений.ТСЖ, ТСН, ЖСК и собственникам или арендаторам нежилых торгово-офисных помещений рекомендуется помочь в уборке территории от застройки до проезжей части.Фото https://www.pxfuel.com/