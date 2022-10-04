Скандальный пост Аллы Пугачевой молниеносно разлетелся по Сети.

Скандальный пост Аллы Пугачевой молниеносно разлетелся по Сети.Жизнь АллыПугачевой за последние месяцы перевернулась с ног на голову. Спешный отъезд изРоссии, скитание по заграницам, скандальное возвращение и новый переезд. Напротяжение нескольких месяцев звезда советской и российской эстрады отбиваласьот злых языков и грязных слухов.Покинув Россию вовторой раз, Алла Пугачева решила высказать все, что думает о своих недоброжелателях.В своих социальных сетях артистка написала, что чувство ненависти к этимличностям все это время было взаимным.Не все оценилитакой шаг и поверили в искренность слов Аллы Борисовны. Блогер и писатель ЛенаМиро проанализировала жизнь Примадонны и сделала интересные выводы. По ее мнению,Пугачева почувствовала, что в старую "тусовку" ее больше непринимают, включила "обиженку" и начала оскорблять бывших друзей."Неполучилось вернуть то, что было? Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела",— рассуждает Лена. Блогер добавляет, что пост вышел не в обычное время, атолько после отъезда Пугачевой из России. В конце Миро поставила говорящую исподтишказвезду на место: "Пугачева прямым текстом показала... Себя".