Сериал, снятый по бестселлеру Библиотекарь Михаила Елизарова выходит на экраны. В главных ролях – Никита Ефремов, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин и другие.

Сериал, снятый по бестселлеру "Библиотекарь" Михаила Елизарова выходит на экраны. В главных ролях – Никита Ефремов, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин и другие.Роман "Библиотекарь",обладатель премии "Русский букер", получает экранную версию. Рен ТВ иНМГ Студия совместно с Игорем Твердохлебовым снимает сериал с одноименнымназванием.Репортерамиздания "7дней" удалось попасть на съемки особенно интересных сцен —военных столкновений главных героев с врагами. Актеров сцены журналисты нашли вшесть утра в лесу. Главного героя, окровавленного персонажа, исполненного актеромАндреем Мерзликиным, поймали прямо во время съемок, еще в полном гриме."ИгорьТвердохлебов позвонил и предложил роль, да еще и такую интересную. Я, конечно,улыбнулся...", — поделился актер.Съемки сериала"Библиотекарь" проходят в разных локациях и в разное время. Не всегдарабочий график актеров можно назвать стандартным. "Я с радостью еду на работу.Другое дело, что вставать в шесть утра, даже сегодня в пять утра… было немножкополусонно", — рассказывает Андрей про работу над проектом.Кроме этого,журналисты пообщались с художниками по костюмам. На них стоит обратить внимание,ведь их собирали буквально по всей России. По примерным подсчетам их количествопревышает 100 экземпляров.Послепродуктивной работы съемочный день завершается бодрыми словами АндреяМерзлякина: "Спасибо! Все, мы отстрелялись!"