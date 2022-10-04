Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и...

Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РоссииОни дают право лицам, постоянно проживающим на этих территориях, получить гражданство РФ со всеми предусмотренными правами.- Мы с коллегами единогласно ратифицировали договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России! - сообщила сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.- Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру, отметил в своем тг-канале Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Вячеслав Володин.Сенаторы стоя и аплодисментами приветствовали одобрение законов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила всех жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также всех россиян "с этим историческим событием". Она также добавила, что в Совете Федерации с нетерпением ждут сенаторов от новых территорий.