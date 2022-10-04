В подмосковном Ступино в квартире был найден труп 82-летнего мужчины с множественными повреждениями. По горячим следам был задержан приятель 73-летний погибшего. Об этом сообщают . Следствие ..

В подмосковном Ступино в квартире был найден труп 82-летнего мужчины с множественными повреждениями. По горячим следам был задержан приятель 73-летний погибшего. Об этом сообщают .Следствие установило, что пенсионеры выпивали в квартире. Во время посиделок между ними разгорелся конфликт, в результате которого более молодой мужчина взял нож. Как пишет , возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".