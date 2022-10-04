В двух случаях обвиняемые воспользовались найденными чужими банковскими картами.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратилась жительница соседнего региона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 40-летней жительницы города Гусь-Хрустальный.В содеянном злоумышленница призналась и пояснила, что в мае текущего года в городском супермаркете на полу обнаружила банковскую карту. Предпринимать меры к поискам владельца женщина не стала, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. Фигурантка несколько раз использовала карту для оплаты покупок в магазинах, потратив в общей сложности около 3 000 рублей.За совершение аналогичного деяния был задержан 25-летний местный житель. Полицейские установили, что молодой человек в июле текущего года обнаружил на асфальте чужую банковскую карту и несколько раз использовал ее для оплаты покупок в магазинах.Также в полицию с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился еще один местный житель. Мужчина пояснил, что к нему с просьбой воспользоваться мобильным телефоном обратился его коллега, 18-летний молодой человек. В дальнейшем выяснилось, что фигурнат посредством мобильного приложения перевел на свой счет 6 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» по всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.