Об этом рассказал военный комиссар региона Юрий Гусаров.

План Владимирской области по частичной мобилизации практически выполнен. Об этом рассказал военный комиссар региона Юрий Гусаров.«Все обращения и замечания, поступающие от населения, мы стараемся отрабатывать максимально оперативно, гибко и точечно. Местные призывные комиссии, в которые входят госслужащие, медики, социальные службы, зачастую сами решают, кому предоставить отсрочку», - уточнил он.По сообщению властей, в каждом военкомате есть возможность обратиться со своей жалобой к работнику прокуратуры.Во Владимирской области развёрнут единственный учебный центр - в Коврове. Военком заверил, что положенные призывникам социальные гарантии выполняются в полном объёме. Они получают зарплату, соответствующую уровню контрактников.«Денежное довольствие складывается из оклада по воинской должности, воинскому званию, выслуге лет и различных выплат и надбавок. На период сборов это довольствие составляет от 40 тысяч рублей, с момента попадания на территорию СВО — от 140 тысяч рублей. Предусмотрены выплаты и при получении ранений — в зависимости от тяжести от 500 тысяч до 3 млн рублей», - пояснил Гусаров.При мобилизации разрешается взять с собой кнопочный телефон без камеры и интернета.«Можно взять лекарства по своим особенностям организма. Никогда не будет лишним комплект чистого, тёплого белья, пара непромокаемой, удобной обуви — всё это на усмотрение самих граждан. Не надо покупать бронежилеты, обмундирование, каски! Всё это вам выдадут на месте. Вопросы с обеспечением продовольствием и необходимыми вещами, постельным бельём и спальными мешками, в том числе помогает решать областная администрация», - продолжил военный комиссар.На сегодняшний день мобилизационный план региона исполнен более чем на 90%.Добавим, что в случае невыполнения обещаний и заверений местных властей, наши читатели могут обращаться в