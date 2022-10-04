За последние три месяца текущего года удалось уберечь от хищения более 20 млн рублей граждан.

Руководство УМВД России по городу Владимиру вместе с представителями администрации города Владимира и Общественного совета при городском УМВД вручили благодарности 15 работникам финансовых организаций, салонов и отделений связи, оказавших содействие в предотвращении дистанционных хищений денежных средств в областном центре.Полицейские в ходе проведения профилактических мероприятий регулярно проводят встречи, на которых доводят необходимую информацию и проводят инструктажи по действиям для предупреждения мошеннических преступлений. Такие встречи помогли сотрудникам финансовых организаций, салонов и отделений связи вовремя и грамотно среагировать и помочь сотрудникам полиции уберечь людей от действий злоумышленников.В результате совместных действий за три последних месяца во Владимире удалось уберечь от аферистов свыше 20 миллионов рублей граждан.Начальник УМВД России по городу Владимиру поблагодарил всех присутствующих за помощь в предотвращении преступлений, а член Общественного совета Елена Мирошниченко, регулярно принимающая участие в профилактических мероприятиях по линии борьбы с мошенничеством, отметила важность взаимодействия гражданского общества и полицейских в общем деле противодействия преступности.