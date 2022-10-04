За последние три месяца текущего года удалось уберечь от хищения более 20 млн рублей граждан.
Руководство УМВД России по городу Владимиру вместе с представителями администрации города Владимира и Общественного совета при городском УМВД вручили благодарности 15 работникам финансовых организаций, салонов и отделений связи, оказавших содействие в предотвращении дистанционных хищений денежных средств в областном центре.
Полицейские в ходе проведения профилактических мероприятий регулярно проводят встречи, на которых доводят необходимую информацию и проводят инструктажи по действиям для предупреждения мошеннических преступлений. Такие встречи помогли сотрудникам финансовых организаций, салонов и отделений связи вовремя и грамотно среагировать и помочь сотрудникам полиции уберечь людей от действий злоумышленников.
В результате совместных действий за три последних месяца во Владимире удалось уберечь от аферистов свыше 20 миллионов рублей граждан.
Начальник УМВД России по городу Владимиру поблагодарил всех присутствующих за помощь в предотвращении преступлений, а член Общественного совета Елена Мирошниченко, регулярно принимающая участие в профилактических мероприятиях по линии борьбы с мошенничеством, отметила важность взаимодействия гражданского общества и полицейских в общем деле противодействия преступности.