Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин автомобиля, припаркованного в Заревом проезде, оставил его открытым, и проник в салон иномарки...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Северное Медведково г. Москвы задержали жителя Подмосковья по подозрению в краже личных вещей гражданина.Предварительно установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что хозяин автомобиля, припаркованного в Заревом проезде, оставил его открытым. Мужчина проник в салон иномарки и похитил оттуда 2 мобильных телефона и наушники, после чего скрылся с места происшествия. Сумма материального ущерба составила 80 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Московской области. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29