Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин автомобиля, припаркованного в Заревом проезде, оставил его открытым, и проник в салон иномарки...
Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Северное Медведково г. Москвы задержали жителя Подмосковья по подозрению в краже личных вещей гражданина.
Предварительно установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что хозяин автомобиля, припаркованного в Заревом проезде, оставил его открытым. Мужчина проник в салон иномарки и похитил оттуда 2 мобильных телефона и наушники, после чего скрылся с места происшествия. Сумма материального ущерба составила 80 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Московской области. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29