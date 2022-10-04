Фигурант проник в помещение и похитил деньги из кассы.

Ночью 25 сентября текущего года в полицию поступило сообщение о хищении, совершенном из магазина в городе Радужный.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что дверь в помещение разбита. Работники торговой точки сообщили о пропаже из кассы денег в сумме 5 000 рублей.Оперативные сотрудники по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения и отработали изъятые на месте происшествия следы.В результате личность фигуранта была установлены. Им оказался 45-летний местный житель. Сразу после кражи мужчина уехал в другой район, но в течение двух суток был задержан полицейскими.Фигурант сознался в содеянном.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).