В период с 22 по 28 августа в органы внутренних дел поступило более 30 сообщений о кражах с банковских карт и дистанционных мошенничествах.

Подразделениями УМВД России по Владимирской области продолжают регистрироваться факты хищений денег, совершённых, в том числе, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В период с 22 по 28 августа поступило более 30 сообщений о кражах с банковских карт и дистанционных мошенничествах. Причиненный гражданам ущерб составил более 8 миллионов рублей.Так, в Меленковском районе злоумышленники, используя различные телефонные номера, под предлогом отмены сомнительной операции по банковской карте похитили у местной жительницы более полутора миллионов рублей, а в Муроме при аналогичных обстоятельствах местная жительница лишилась почти 600 тысяч рублей.Послушавшись неизвестных и полагая, что переводят деньги на «безопасный счет», 250 тысяч рублей лишилась жительница Коврова и более 600 тысяч – жительница Александрова.Уважаемые жители Владимирской области!Помните! При звонке с незнакомого номера по любым обстоятельствам, связанным с банковской деятельностью (вкладам, счетам, кредитам и т. д.), следует тут же прервать разговор и самостоятельно позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте, чтобы проверить поступившую информацию.Важно помнить, что никогда никому нельзя сообщать персональные данные своей банковской карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код!Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на незнакомые номера и не передавайте неизвестным людям!Напоминаем, в случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в полицию , так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.