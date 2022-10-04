Преподаватель истории и обществознания судогодской школы №2 Анна Ромашковец стала победителем...

Преподаватель истории и обществознания судогодской школы №2 Анна Ромашковец стала победителем всероссийского конкурса "Учитель года" в номинации "За историческое просвещение".Церемония награждения лауреатов прошла в Тюмени. Специальный приз - за разговоры о важном и талант преподавания - учредило Российское историческое общество.Андрей Петров, ответственный секретарь Российского исторического общества:– Этот приз не рыба. Вы его не съедите. Мы даем Вам удочку. Вы его потом будете долго отрабатывать на благо Российского исторического общества и нашего общества в целом.Вместе с грамотой Анна Ромашковец получит возможность стать почетным гостем и лектором Международной исторической школы и участвовать в реальной работе по обновлению образовательных стандартов, программ и учебников. Добавлю, что в мае Анна стала победителем регионального конкурса "Педагог года".