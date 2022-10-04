Десятки историй о людях и для людей. Развлекательные и познавательные проекты. Более 190 часов новостей в год. Рассказываем и показываем то, что важно именно вам, наши телезрители и подписчики.

Десятки историй о людях и для людей. Развлекательные и познавательные проекты. Более 190 часов новостей в год. Рассказываем и показываем то, что важно именно вам, наши телезрители и подписчики. Мы – команда «Шестого канала». Мы начинаем новый сезон и делимся тем, что успели сделать с начала года. В этом году после вмешательства телевидения власти Владимира